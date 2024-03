MIgranti | naufragio al largo di Lampedusa | dispersa anche una neonata di quattro mesi

(Di venerdì 29 marzo 2024) C'èunadi 4fra i tre dispersi finiti in mare aldidurante le operazioni di soccorso della Trotamar III. In area Sar, il veliero della ong tedesca...

AGI - Nuovo naufragio al largo di Lampedusa. Un quindicenne della Guinea è morto dopo che il barchino in ferro su cui viaggiava si è ribaltato durante le operazioni di soccorso da parte della ... (agi)

