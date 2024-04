(Di sabato 27 aprile 2024) LaCup 2023-2024 dimaschile viene vinta dai turchi del, chedisuperano in trasferta gli sloveni delper 19-13 dopo aver già vinto all’andata in Turchia per 14-6: gli anatolici si fregiano così del terzo trofeo continentale per squadre di club., la RN Savona perdea Berlino e saluta l’Euro Cup: lo Spandau 04 approda alla Final FourCUP 2023-2024MASCHILE Andata: 06/04 Istanbul (Turchia)SK – AVK TRIGLAV14-6: 27/04(Slovenia) AVK TRIGLAV– ...

La Challenger Cup 2023-2024 di Pallanuoto maschile viene ipoteca ta dai turchi del Galatasaray , che nella finale d’andata , giocata in casa ad Istanbul, superano gli sloveni del Kranj per 14-6 . Gli anatolici, per conquistare il terzo trofeo continentale per squadre di club, potranno anche ... Continua a leggere>>

pallanuoto, il galatasaray vince la Challenger Cup: Kranj battuto anche nella finale di ritorno - La Challenger Cup 2023-2024 di pallanuoto maschile viene vinta dai turchi del galatasaray, che nella finale di ritorno superano in trasferta gli sloveni ...

Continua a leggere>>

pallanuoto femminile, finale tutta italiana in Euro Cup: Trieste e Padova vittoriose in semifinale! - La Final Four di Trieste porta in dote un ultimo atto tutto italiano nell'Euro Cup 2023-2024 di pallanuoto femminile: Plebiscito Padova e pallanuoto Trieste vincono in semifinale rispettivamente per 1 ...

Continua a leggere>>