Pallanuoto femminile | le ragazze di Pace centrano la finale playoff Cosma Vela Ancona - il sogno A1 può continuare

(Di lunedì 6 maggio 2024) Aquatica Torino 89 AQUATICA : Vitale, Telypko, Catto 2, Llacja, Mini, Crepaldi, D’Amico, Brusco 2, Fasolo, Cavallini 3, Barbero 1, Cappello C., Liardo. All. Altamura.: Andreoni, Consolani, Campitelli, Monterubbianesi 2, Manini, Kiss, Bartocci, Olivieri, Dametto 1, Bersacchia 1, Altamura 3, Quattrini 2. All.. Arbitri: Pusineri e Visconti. Note: parziali: 1-1, 3-4, 1-3, 3-1; sup. num. Torino 4/12 + 1 rigore.1/9 + 2 rigori. Per il secondo anno consecutivo lacentra laper l’accesso all’A1: le doriche vincono gara2 a Torino contro l’Aquatica e accedono alla serie ...