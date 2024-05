Foschi | Conte non andrà mai al Napoli - per il bene della squadra tifo per Italiano

(Di martedì 7 maggio 2024) A Radio CRC, nel corsotrasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Rino, dirigente sportivo ed ex direttore sportivo del.Queste le sue dichiarazioni:: Sono cambiate molte cose nel calcio. Ho avuto molti presidenti nel calcio “Se è giusto che si continui a pensare che De Laurentiis e Chiavelli siano in prima fila per le vicende tecniche avendo preso Manna? Sono cambiate molte cose nel calcio. Ho avuto molti presidenti nel calcio, tra cui Zamparini che mi faceva lavorare molto. De Laurentiis è un presidente particolare che sembra voglia fare le cose in prima persona. Ha sofferto Bigon e Giuntoli. Si sente padrone del, a volte ha ragione, a volte no. Lui fa il presidente in questo modo qua, non cambierà mai. C’è chi va a lavorare con lui e chi non ci ...

