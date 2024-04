Missioni internazionali Ecco le cinque proposte di Marrone Iai

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 14 aprile 2024) Il mio intervento tratteràpunti rilevanti per l’approccio dell’Italia alleall’estero, e in particolare il processo decisionale per il loro avvio o rinnovo e quindi il disegno di legge in oggetto. Primo: accelerazione delle crisi. Secondo: bilateralismo nel Mediterraneo allargato. Terzo: azioni europee rapide e incisive. Quarto: prontezza a scossoni nella Nato. Quinto: ritorno degli investimenti. Uno: accelerazione, fluidità e imprevedibilità di tensioni e crisi Che il quadro strategico sia sempre più incerto e instabile è ribadito in diversi documenti Nato, UE, e italiani, e va considerato quindi un dato acquisito. Partendo da questo dato, occorre però sottolineare come sia aumentato il tasso di imprevedibilità e accelerazione di tensioni e crisi, che possono prendere diverse direzioni in modo estremamente fluido, spiazzano e ...