Sanità - Vietri FdI | In Campania persi 500 posti letto in due anni De Luca a chi darà la colpa?

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Tra il 2020 e 2022 laha perso ben 500posizionandosi ultima in Italia. Un altro ‘successo’ di cui i cittadini non possono che ringraziare il governatore De”. Lo dichiara in una nota la deputata campana Imma, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione Affari Sociali ecommentando il report stilato da 75 società scientifiche che, nelle ultime ore, è stato rilanciato dal presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli. “Questo dato, che coincide anche con il periodo in cui il partito del governatore (il Pd) era al Governo dell’Italia, è l’ennesimo esempio del fallimento della gestione deluchiana della. Da, ormai, i campani devono fare i conti con una realtà drammatica: ...