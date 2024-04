De Luca | “Campania rimane ultima per risorse al comparto sanità”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Tempo di lettura: 5 minutiTrentotto laboratori di ricerca, di diagnostica e facility a cui se ne potrebbero aggiungere altri 7, edificando un altro piano già autorizzato, circa 300 tra dipendenti, ricercatori, dottorandi e studenti, 21 studi per ‘i principal investigator’, 204 lavori scientifici pubblicati lo scorso anno, circa 207mila prestazioni diagnostiche erogate nel 2023. E ancora, oltre 56mila screening effettuati su bambini alla nascita lo scorso anno e oltre 39mila neonati screenati in un anno per la SMA, di cui 5 risultati positivi e sottoposti a terapia, a partire dal 21esimo giorno di vita, presso l’Azienda ospedaliera Santobono-Pausillipon. Sono alcuni dei numeri del Ceinge, centro di ricerca e diagnostica, che celebra i 40 anni dalla sua fondazione e i 20 anni della sede posta all’interno dell’Azienda ospedaliera universitaria della Federico II di Napoli. Il Ceinge è ...