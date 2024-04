Soresa | Casillo | In Campania lavoro in sinergia per la digitalizzazione della sanità

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 13 aprile 2024) “: buone prassi per eccellere”. E’ il titolo del convegno dell’Asl di Caserta a cui ha partecipato giovedì, tra gli altri, il presidente diTommaso. Un’occasione per discutere del tema dell’innovazione tecnologica in. “La Regione– ha dichiarato– da tempo è all’avanguardia sul temaine rappresenta a detta di molti esperti del settore un vero e proprio modello nazionale. La piattaforma Sinfonia, infatti, è un’eccellenza che viene riconosciuta da tutti, anche fuori regione, sia dai decisori pubblici che dagli operatori. Un successo – ha aggiunto il presidenteSocietà Regionale per la ...