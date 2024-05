La mamma di Falcinelli - ' bene il Dipartimento di Stato'

Cosa è successo a Giovanni Toti e perché il governatore della Liguria è stato arrestato - Cosa è successo a Giovanni Toti e perché il governatore della Liguria è stato arrestato - Il presidente della Liguria Giovanni Toti, accusato di corruzione per l’esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d’ufficio, è finito agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta ...

Madre getta il figlio di 6 anni disabile in un fiume, muore sbranato dai coccodrilli. Il marito: «Buttalo via» - Madre getta il figlio di 6 anni disabile in un fiume, muore sbranato dai coccodrilli. Il marito: «Buttalo via» - In India Savitri Kumar, una mamma di un bambino disabile di 6 anni, ha gettato dopo un'accesa discussione con il marito Ravi Kumar, il figlio in ...

Matteo Falcinelli: contatti con l’avvocato della famiglia di George Floyd. «Pronto a battaglia legale» - Matteo falcinelli: contatti con l’avvocato della famiglia di George Floyd. «Pronto a battaglia legale» - di Chiara Fabrizi Per il caso dell’arresto violento a Miami di Matteo falcinelli si potrebbe muovere l’avvocato Antonio Romanucci di Chicago, che ha rappresentato la famiglia di George Floyd, l’afroam ...