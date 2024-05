Le foto delle torture su Matteo Falcinelli La mamma del ragazzo | Gli agenti gli dicevano | non sei americano - qui non hai diritto a niente

Matteo Falcinelli, cosa è successo: la lite al locale, l’arresto e le “torture”. La ricostruzione - Matteo Falcinelli, cosa è successo: la lite al locale, l’arresto e le “torture”. La ricostruzione - La vicenda di Matteo Falcinelli, arrestato e picchiato a Miami durante il suo arresto e la detenzione, suscita molte domande senza risposta.

Torture al Beccaria, in arrivo 47 guardie carcerarie - torture al Beccaria, in arrivo 47 guardie carcerarie - Sono 47 gli agenti di polizia penitenziaria in arrivo entro la prossima settimana nel carcere Beccaria di Milano, al centro dell'indagine della Procura su presunte torture e aggressioni ad alcuni giov ...

Al Beccaria di Milano 47 nuove guardie dopo le torture su minori: potenziato lo staff di educatori e psicologi - Al Beccaria di Milano 47 nuove guardie dopo le torture su minori: potenziato lo staff di educatori e psicologi - Il Beccaria di Milano rinnova lo staff dopo la sospensione delle guardie accusate di torture su minori. Novità anche per educatori e psicologi ...