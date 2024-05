Matteo Falcinelli - la mamma | Torture a mio figlio disuman - come loro solo la Gestapo nei campi di concentramento

“Hanno superato ogni limite”. La madre di Matteo Falcinelli , Vasla Studenicova, racconta , in un’intervista all’agenzia Ansa, i dettagli dell’arresto violento del figlio 25enne da parte della polizia di Miami , negli Stati Uniti, la notte tra il 24 e ...

Porro e Cruciani sbertucciano Giannini: "Falcinelli antifascista", l'uscita assurda - Porro e Cruciani sbertucciano Giannini: "falcinelli antifascista", l'uscita assurda - A "Un tavolo per due", la coda irriverente di Quarta Repubblica, su Rete 4, si parla anche del brutale arresto di matteo ...

Matteo Falcinelli, la madre: “Tortura disumana, polizia USA come la Gestapo nei lager” - matteo falcinelli, la madre: “Tortura disumana, polizia USA come la Gestapo nei lager” - matteo falcinelli, la madre dello studente arrestato a Miami: "Tortura disumana, la polizia americana è come la Gestapo nei lager nazisti" ...

Matteo Falcinelli e l'arresto a Miami, i sospetti della madre: dalla droga nel cocktail al tentato suicidio - matteo falcinelli e l'arresto a Miami, i sospetti della madre: dalla droga nel cocktail al tentato suicidio - Il duro sfogo di Vlasta Studenicova, la madre di matteo falcinelli, sottoposto ad arresto a Miami: le accuse sulla droga nel cocktail e il tentato suicidio.