Juventus - gli ultras si schierano con Allegri | 'No a Conte e Thiago Mott - Max portaci la coppa!' FOTO

Gli Ultras della Juventus non tiferanno più nelle ultime partite in casa di campionato. I gruppi principali della curva sud (Viking, Tradizione, Nab, Antichi Valori, Primo Novembre e Nord Est) bianconera hanno annunciato che non tiferanno più ...

“Roma, finale di Coppa Italia, e a Bologna, ci saremo per vincere e per dire che noi Motta e Conte non li vogliamo : Max portaci la Coppa Italia!”. E’ questa la nuova presa di posizione degli Ultras della Juventus del gruppo dello storico gruppo dei ...

Gli ultras della Juve in sciopero in trasferta contro "gli usi e gli abusi dei giocatori" - Gli ultras della Juve in sciopero in trasferta contro "gli usi e gli abusi dei giocatori" - Carlo Nesti: “Juve: Curva Sud deserta in casa" Questo è il diario dei miei "pensieri", a partire dal luglio 2023, fino ad oggi, in ordine inverso. Per consultare l'archivio delle… Leggi ...

Juventus, presa di posizione della Curva Sud: “Il nostro campionato finisce qui”, nessun tifo organizzato allo Stadium - juventus, presa di posizione della Curva Sud: “Il nostro campionato finisce qui”, nessun tifo organizzato allo Stadium - Un atto di forte contestazione, quello della Curva Sud della juventus, nei confronti di un ambiente che secondo gli ultras bianconeri non merita più il suo appoggio e che per questo dovrà farne a meno ...

Juventus, gli ultras si schierano con Allegri: 'No a Conte e Thiago Motta, Max portaci la coppa!' FOTO - juventus, gli ultras si schierano con Allegri: 'No a Conte e Thiago Motta, Max portaci la coppa!' FOTO - Dopo lo sciopero del tifo organizzato da qui a fine stagione, gli ultras della juventus, i Vikings, hanno fatto una piccola marca indietro confermando che per due.