Juventus | gli ultras disertano le ultime trasferte dopo le condanne di alcuni leader della tifoseria

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Gliledel campionato. I gruppi principalicurva sud (Viking, Tradizione, Nab, Antichi Valori, Primo Novembre e Nord Est) bianconera hanno annunciato che non tiferanno più durante le partite casalinghe, ma solo in trasferta. Il motivo è la condanna diloroper associazione a delinquere e estorsione consumata e per sei misure cautelariDigos torinese per altrettantiaccusati di aver rapinato un tifoso del Siviglia. “Per noi il campionato in casa finisce qui. Abbiamo messo tutto il nostro impegno, passione, tempo per far tornare la Curva Sud il 12/o uomo in campo. Lesentenze e quanto si è detto e ...

Juventus, ultrà annunciano sciopero del tifo e scatenano la polemica sul web - juventus, ultrà annunciano sciopero del tifo e scatenano la polemica sul web - I Drughi, storico gruppo ultras della juventus, annunciano lo sciopero del tifo. “Per noi il campionato in casa finisce qui” affermano in un comunicato postato sui social dopo che, nell’ambito del ...

Lo Stadium ripiomba nel silenzio. Gli ultras Juve annunciano: "Per noi il campionato in casa finisce qui!" - Lo Stadium ripiomba nel silenzio. Gli ultras Juve annunciano: "Per noi il campionato in casa finisce qui!" - Nuova rottura tra gli ultras della juventus e la società bianconera. In un comunicato congiunto, i gruppi della Curva Sud hanno infatti annunciato di aver chiuso in anticipo il ...

Lo Stadium ripiomba nel silenzio. Gli utras Juve annunciano: "Per noi il campionato in casa finisce qui!" - Lo Stadium ripiomba nel silenzio. Gli utras Juve annunciano: "Per noi il campionato in casa finisce qui!" - Nuova rottura tra gli ultras della juventus e la società bianconera. In un comunicato congiunto, i gruppi della Curva Sud hanno infatti annunciato di aver chiuso in anticipo il ...