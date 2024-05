Internazionali di Roma - il sorteggio | subito un derby per Matteo Berrettini

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 6 maggio 2024) E’ andato in scena ildei tabelloni maschili e femminili deglid’Italia di tennis a. L’azzurra Martina Trevisan è stata sorteggiata contro la kazaka Yulia Putintseva, poi Lucia Bronzetti contro la statunitense Sofia Anna Kenin. Paolini (Ita) bye (al 2° turno Sherif o Martic) Bronzetti (Ita) vs Kenin (Usa) Cocciaretto (Ita) vs Q WC Trevisan (Ita) vs Putintseva (Kaz) WC Errani (Ita) vs Anisimova (Usa) WC Stefanini (Ita) vs WC Paganetti (Ita) WC Pedone (Ita) vs Q WC Brancaccio (Ita) vs Siniakova (Cze) WC Di Sarra (Ita) vs Q Il tabellone maschile Arnaldi contro Machac e Sonego contro Lajovic sono due accoppiamenti all’ATP di. Turno difficile per Darderi contro Shapovalov e per Nardi contro Altmaier. Infinechiamato dal ...