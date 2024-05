Gli Internazionali d’Italia perdono un altro protagonista | forfait di Matteo Berrettini

Nuova battaglia mediatica del Codacons legata al mondo dello sport. L’associazione a difesa dei consumatori guidata a Carlo Rienzi questa volta protesta per i prezzi eccessivi dei biglietti per gli Internazionali di tennis di Roma: “Il costo per ...

Grande vittoria per Flavio Cobolli al primo turno degli Internazionali d’Italia 2024. L’azzurro in due set, punteggio di 6-4 6-2, ha battuto il tedesco Maximilian Marterer, raggiungendo il secondo turno a Roma per la prima volta in carriera. ...