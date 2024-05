Il regista di Deadpool e Wolverine rivela la verità sulla lista dei desideri del cameo del film

Il Gambit di Tatum avrebbe dovuto avere un film tutto suo alla Fox, poi cancellato in seguito ai ritardi e all'acquisizione della Disney Era già stato riferito in precedenza che Deadpool & Wolverine avrebbe contenuto numerosi cameo e sorprese ...

Deadpool vs Wolverine: Josh Brolin torna come Cable o Thanos nel MCU - deadpool vs Wolverine: Josh Brolin torna come Cable o Thanos nel MCU - L'attore è tornato a parlare del possibile ritorno di Cable in deadpool & Wolverine, ma questa volta ha cambiato ...

Deadpool & Wolverine, Rob Liefeld anticipa che la scena post-credit sarà “strabiliante” - deadpool & Wolverine, Rob Liefeld anticipa che la scena post-credit sarà “strabiliante” - Rob Liefeld, creatore del personaggio di deadpool, ha anticipato che la scena post-credit di deadpool & Wolverine sarà "strabiliante".

Deadpool & Wolverine: Dafne Keen risponde alle voci sul suo ritorno nei panni di X-23 - deadpool & Wolverine: Dafne Keen risponde alle voci sul suo ritorno nei panni di X-23 - Dafne Keen, celebre per la sua interpretazione di X-23, parla di un suo possibile ritorno in tali vesti in deadpool & Wolverine.