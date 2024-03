“Deadpool 3” | tutti i possibili cameo del cinecomic Marvel

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 26 marzo 2024) “Da grandi poteri derivano grandi irresponsabilità“. Il dissennato eroe, sta per tornare. E cambierà la storia delCinematic Universe. Sono ancora molti i segreti del film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Dalla parola sconcia che fa tremare gli Stati Uniti, contenuta nella sinossi, ai circa 12previsti, tra voci, misteri e anticipazioni criptiche. Anche la data di uscita è stata anticipata: “3” arriverà al cinema in Italia il 24 luglio 2024. Vecchie e nuove glorie dell’MCU: “3” in arrivo3, foto da JoBloL’unico film dei “Studios” ad essere distribuito in questo 2024, è “3“. Atteso già da novembre 2020, uscirà prima in Italia, e il 26 luglio 2024 negli Stati Uniti. La prima sinossi ...