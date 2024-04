Deadpool & Wolverine | un post di Michael B Jordan riaccende le voci di un cameo dei Fantastici 4

POCO F6 avvistato su Geekbench: ormai manca solo il debutto - Il nostro POCO F6 sarà la versione Global di Redmi Turbo 3: eccolo nei primi benchmark sulla piattaforma Geekbench.

deadpool 3, Michael B. Jordan nel film L’attore alimenta le voci sul suo cameo - Michael B. Jordan shared the deadpool and Wolverine trailer on Instagram. Hugh Jackman reshared MBJ’s post. It could mean nothing but the fact that Hugh acknowledged it with a heart emoji when he ...

Ciro Priello ospite al Comicon per raccontare la sua esperienza di doppiatore nel film IF - Ciro Priello dei The Jackal partecipa al Comicon raccontando al pubblico del suo lavoro come doppiatore per il film IF- Gli amici immaginari ...

