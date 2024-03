Deadpool & Wolverine | Hugh Jackman e Channing Tatum hanno spoilerato il cameo di Gambit?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ildiavrebbe dovuto avere un film tutto suo alla Fox, poi cancellato in seguito ai ritardi e all'acquisizione della Disney Era già stato riferito in precedenza cheavrebbe contenuto numerosie sorprese inaspettate, ma l'ultima novità è davvero gustosa, in quantopotrebbero aver appenaildi. Per chi non lo sapesse, ricordiamo che quando i diritti cinematografici degli X-Men erano ancora in mano alla 20th Century Fox, era stato sviluppato un film suconprotagonista. Inizialmente previsto per il 2016, il progetto fu ...