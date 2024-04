Sassuolo-Milan | l’arbitro sarà Massa | i precedenti sorridono a Pioli E i rigori…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 10 aprile 2024)dirigerà la sfida tra ile ilper la trentaduesima giornata di Serie A. I. Come anche i rigori Domenica 14 aprile alle 15:00 ilaffronterà ilal Mapei Stadium per la trentaduesima giornata di Serie A. Dopo la vittoria ottenuta a San Siro contro il Lecce i rossoneri di Stefanovanno a caccia di ulteriori tre punti per allungare la striscia di vittorie consecutive. Intanto, sono state rese note le designazione arbitrali per il match tra neroverdi e rossoneri. Come comunicato dall’AIA, Associazione Italiana Arbitri,Davidea dirigere l’incontro. Gli assistenti saranno Mondin e Vecchi. Quarto uomo ...