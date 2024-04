Milan-Lecce | l’arbitro sarà Luca Massimi | Pioli può sorridere | i precedenti

(Di giovedì 4 aprile 2024)della sfida tra: tutti icon i rossoneri e con i giallorossi Sabato 6 aprile alle 15:00 ilsi prepara a sfidare il, partita valida per la 31a giornata di Serie A. Dopo la vittoria contro la Fiorentina i rossoneri vorranno portare a casa altri tre punti così da allungare la striscia di vittorie consecutive. Battere la squadra di Gotti nonperò una passeggiata. In vista della sfida l’AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali per la partita. A dirigere l’incontro, con Baccini e Yoshikawa come suoi assistenti. Il quarto uomoinvece ...

Il Milan è torna to ad allenarsi questa mattina a Milan ello per preparare la sfida contro il Lecce. La buona notizia arriva da Simon Kjaer che... (calciomercato)

Luca Gotti , tecnico del Lecce , recupera Vladimiro Falcone in vista della sfida con il Milan , in programma sabato alle ore 15:00 a San Siro (pianetamilan)

In vista della sfida tra Milan e Lecce l’allenatore rossonero Stefano Pioli può sorridere: tre rientri in gruppo, un solo assente Dopo la bella vittoria per 1-2 contro la Fiorentina il Milan si ... (dailymilan)

Estasi Milan, Pioli è al settimo cielo: la notizia dell’ultim’ora - Il Milan viaggia stabilmente in seconda posizione in Serie A. Ora lo sguardo ricadrà fisiologicamente sull'Europa League. Infatti una vittoria in una ...spaziomilan

Milan, infortunio Kjaer: il danese è recuperato. Bennacer e Jovic ok - L'allenatore del Milan potrà contare sul difensore danese per la partita con il Lecce. Sospiro di sollievo anche per Bennacer e Jovic, che si sono allenati regolarmente in gruppo. Ieri i due ...sport.sky

I PRECEDENTI – In casa Milan i lampi di Casale, Lucarelli e Calderoni. Bis rossonero un anno fa - Anni novanta d’oro per i giallorossi, preceduti e succeduti da monologhi (o quasi) del Milan negli incroci del Meazza, ultima sfida inclusa A tre settimane dall’ultima trasferta il Lecce torna a ...calciolecce