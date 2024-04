Incidente sul lavoro a Milano | operaio precipita da un edificio | è gravissimo

(Di martedì 16 aprile 2024)sul: un uomo èto da circa due metri di altezza ed è finito su materiale ferroso. È ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda.

L'Aquila - Una scena spaventosa si è verificata nel Pomeriggio di oggi lungo la Statale 5, con una Fiat Punto e una Renault Mégane che sono entrate in collisione in un violento impatto Frontale , ... (abruzzo24ore.tv)

Un altro Incidente mortale sulla stessa strada maledetta. Una nuova vittima - e un'altra sarebbe in condizioni gravissime - lungo il tratto ionico della Statale 100. È... (quotidianodipuglia)

Milano, precipita su una pila di materiale ferroso: grave operaio di 62 anni - Milano, 16 aprile 2024 – Un grave infortunio sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di martedì 16 aprile, poco prima delle 15.30, in via Ambrogio Binda a Milano, in zona San Cristoforo. Qui, al civ ...ilgiorno

Gravissimo Incidente, morto un automobilista - Chiusa la strada tra Gallo e Cappone Brutto Incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi (martedì 16 aprile) nel comune di Vallefoglia. Lo scontro si è verificato lungo la strada provinciale 423 tr ...youtvrs

Incidente alla scuola Pascoli: operaio cade da una impalcatura - Incidente sul lavoro, a Foggia. Un operaio è caduto dall'impalcatura allestita all'interno della scuola elementare 'Pascoli', in pieno centro storico, dove sono in corso dei lavori. L'uomo, dipendente ...foggiatoday