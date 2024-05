Gravissimo incidente a Roma | auto contro un semaforo - muore 26 enne Altre due persone ferite

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 6 maggio 2024)mortale aoggi lunedì 6 maggio in Viale di Torre Maura. La vittima aveva 26 anni. Questa mattina, verso le ore 4.30, per cause in fase di accertamento, un'mobile Citroen C1 condotta da un ragazzo italiano di 26 anni è finitaun, in viale di Torre Maura, all'altezza del civico 82. Sul posto, per i rilievi, intervenute pattuglie del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale diCapitale. Inutili i soccorsi per il conducente, deceduto sul posto. A bordo due passeggere finite, una al Policlinico Casilino, l'altra al Policlinico di Tor Vergata, che non risulterebbero in pericolo di vita. Accertamenti in corso da parte della Polizia Locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'.