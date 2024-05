Carlotta Dell’Isola prima della gravidanza | “Caduta in depressione - il mio mondo si stava sgretolando”

(Di mercoledì 8 maggio 2024)Dell'Isola racconta su Instagram il periodo buio attraversatodi scoprire di essere incinta. Dopo alcune visite, i medici le dissero che difficilmente sarebbe riuscita a concepire un bimbo in maniera naturale. Caduta in, rischiava di distruggere il matrimonio con Nello Sorrentino.

Negli Stati Uniti ha avuto il via libera dalla Fda la prima app contro la depressione grave che non risponde a trattamenti esclusivamente farmacologici. Per scaricarla è necessaria la prescrizione medica e dovrà essere utilizzata in combinazione ...

METEO 15 giorni, prima il caldo poi ancora temporali - METEO 15 giorni, prima il caldo poi ancora temporali - Per questo motivo i contrasti termici sono davvero imponenti, conseguentemente avremo i primi forti temporali del periodo ... a causa dell’espansione ciclonica di un’ampia depressione oceanica.

Patric: «La Lazio è la mia squadra del cuore. Ho battuto la depressione, ora sono in un bel momento» - Patric: «La Lazio è la mia squadra del cuore. Ho battuto la depressione, ora sono in un bel momento» - Quando sono arrivato conoscevo la Lazio perché è una società storica, in più credevo che in Italia avrei imparato tanto prima del mio arrivo. Ovviamente, non immaginavo di poter rimanere per così ...