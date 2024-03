Ansia e depressione per gli alunni già alla scuola primaria? Adulti sotto accusa | “Ambiente iperstimolante e alienante | i figli ne risentono”

(Di sabato 16 marzo 2024) I dati sonormanti: in Italia, tra i 16-24 anni, i fenomeni depressivi sono aumentati dal 14,4% del 2019 al 24,2% del 2021, con 1 adolescente su 4 che ne soffre. Un disagio che si manifesta già d, con(+28%) e aggressività in aumento, mentre calano attenzione e capacità di legame. L'articolo .

Bonus psicologo: chi ha diritto al contributo per la psicoterapia, come richiederlo dal 18 marzo. Cosa sapere

In che consiste questa misura di sostegno Chi può beneficiarne Come si ottiene Possono accedere alla prestazione le persone in condizione di depressione, Ansia, stress e fragilità psicologica, a ...corriere

Come funziona il nuovo bonus psicologo Chi può richiederlo e quanto vale | Comunicato INPS: Anche per questo 2024 è stato rinnovato il bonus psicologo. Ma come si fa richiesta per accedere al beneficio e a chi spetta il bonusilcorrieredellacitta

Social. Liberarsi di TikTok può essere una cosa buona per il cervello. E non solo: La legge approvata alla Camera Usa sul popolare social network riguardano la sicurezza nazionale. Ma può essere l'occasione per riflettere sui danni di un certo tipo di intrattenimento ...avvenire