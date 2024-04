Tecnologia | prima app antidepressione | serve la prescrizione medica per scaricarla

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 5 aprile 2024) Negli Stati Uniti ha avuto il via libera dalla Fda laapp contro la depressione grave che non risponde a trattamenti esclusivamente farmacologici. Perè necessaria lae dovrà essere utilizzata in combinazione con almeno un farmaco antidepressivo. L’app si basa su un training cognitivo-emozionale di carattere mnemonico, chiamato ‘Emotional faces memory taks’ ed è laterapia digitale con consenso medico per disturbi depressivi. Propone esercizi di memoria visiva ed emotiva per una durata di 6 settimane. Secondo gli sviluppatori, l’obiettivo è stimolare specifiche aree del cervello (la amigdala e la corteccia pre-frontale e dorso-laterale che sono coinvolte nella depressione) producendo un effetto antidepressivo. Nella sperimentazione, condotta su 368 volontari ...