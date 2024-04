Kurt Cobain | l’ultima lettera prima della morte | amici immaginari | depressione e sensi di colpa

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 5 aprile 2024)morì 30 anni fa, il 5 aprile del 1994, togliendosi la vita con un colpo di fucile. Il suo corpo fu ritrovato tre giorni dopo dall’elettricista Gary Smith nella casa di Seattle del cantante, sul lago di Washington, con a fianco unascritta a mano dallo stesso leader dei Nirvana. Una messaggio, indirizzato all’amicoo dell’infanzia Boddah, in cui chiedeva scusa alla moglie Courtney Love e alla figlia Frances Bean, che all’epoca aveva solo due anni. Nella missivaaprì il suo cuore sulla profonda crisi depressiva che lo aveva colpito, soprattutto in ambito musicale. “Io non provo più emozioni nell’ascoltare musica e nemmeno nel crearla e nel leggere e nello scrivere da troppi anni ormai. Questo mi fa sentire terribilmente colpevole. Per esempio, quando siamo nel ...