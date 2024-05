Bologna | il CT Spalletti in visita alla squadra di Thiago Motta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Lucianoprosegue il suo tour presso i centri sportivi delle squadre italiane. Come informa ilsul suo sito ufficiale, il ct azzurro, questa mattina, è stato “gradito ospite al centro tecnico Niccolò Galli” a poco più di un mese dall’inizio dei Campionati Europei. “Il commissario tecnico della Nazionale si è confrontato cone il suo staff, ha assistitoseduta di allenamento dei rossoblù e hato le strutture di Casteldebole”, si legge nella nota del club. Intanto larossoblù prosegue la preparazione in vista del match di sabato in casa del Napoli (calcio d’inizio alle 18 al Maradona) e oggi è stata impegnata in una seduta tecnico-tattica. Adama Soumaoro ha lavorato in parte coi compagni. SportFace.