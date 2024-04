Bologna | il paradosso di Orsolini | la speranza azzurra deve conquistare Spalletti

(Di giovedì 4 aprile 2024) Dura la vita di Lucianoche, come ogni ct che si rispetti, si ritrova a dover fare i conti con 60 milioni di allenatori quando si tratta della Nazionale. Gli azzurri delsono il tema caldo della settimana: come si fa a rinunciare a Calafiori eper l'Europeo? Proprio loro due hanno confezionato un gol bellissimo nel 3-0 sulla Salernitana che ha ridotto a soli due punti le distanze dalla Juventus. Calafiori ha avviato l'azione con un cambio di gioco perfetto,l'ha finalizzata stoppando il pallone, rientrando sul sinistro e scaricandolo sul secondo palo da posizione defilata. Non esiste modo migliore di segnare il decimo gol in campionato, quello che ha permesso adi diventare il primo italiano a raggiungere tale traguardo: si è messo dietro tutti, da ...

Coop per ragazzi autistici in ex villa del boss casalese Sandokan rischia la chiusura - Oggi una realtà in radicale trasformazione. In via Bologna, cuore della città, nella villa che fu del boss Francesco Sandokan Schiavone, un tempo simbolo di affari criminali, è rimasto solo il marmo ...tg24.sky

Bologna, corsa Champions e Juve nel mirino. Ora Thiago può fare lo sgambetto ad Allegri - Nelle ultime 9 giornate, Ferguson e compagni hanno guadagnato 17 punti sui bianconeri. E a Torino ora pensano proprio a Motta ...msn

L'ipocrisia delle proteste contro gli atenei di Israele - Nessuno contesta chi collabora con i regimi. I collettivi universitari non si scandalizzano per gli accordi accademici con Iran, Russia, Corea del Nord e Cina. Con i ricercatori di Tel Aviv scoperte s ...ilgiornale