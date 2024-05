Borussia Dortmund da Hummels a… Hummels e non solo | i sei reduci della finale persa nel 2013 si ritroveranno a Wembley per vendicarsi

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Seisui diciotto che il 25 maggiogiocarono ae persero 2-1 laChampions contro il Bayern Monaco: diciamo che all’interno delci sono motivazioni forti per cercare una rivincita il 1° giugno, nell’atto conclusivo del maggior torneo per club continentale.smo e rivalsa: ragioni forti. Stesso stadio e magari, lo sapremo tra qualche ora, stesso avversario: il famoso piatto freddo, servito con memoria da elefante. Fuori i nomi: Matse Marco Reus, ancora in campo; Sven Bender, ex centrocampista, quella sera mediano accanto a Gundogan, oggi vice allenatore di Eden Terzic; Nuri Sahim, contro il Bayern in campoal 92’, anche lui assistente del grande capo Terzic; ...

lacrime d`addio per Daniele Orsato , che ieri sera è scoppiato a piangere al fischio finale del ritorno della semifinale di Champions League...

Luis Enrique deve aver pensato a uno scherzo al destino che per l’ennesima volta faceva capolino per sgambettarlo. Nel momento del quarto legno di serata del suo Paris Saint-Germain, quando ormai tutto urlava Borussia Dortmund , persino i fili ...

Come ha fatto il PSG a non segnare nella partita di ieri? Come ha fatto, anzi, a non segnare in entrambe le partite con il Borussia Dortmund , dopo 44 tiri, 6 pali, più di 5 xG accumulati? «A essere onesti penso che avremmo meritato di vincere la ...

