Borsa | Milano fiacca a -0,1% - sugli scudi Leonardo

Le Borse europee si conferma no positive mentre Milano si indebolisce e gira in calo (Ftse Mib -0,4%) con le vendite su Campari (-1,49%) , Saipem (-1,44%), Stellantis (-1,3) e Ferrari (-1,2%). Dimezza poi il rialzo Leonardo che segna un +1,6%. Lo ...

Piazza Affari all'insegna della cautela con il Ftse Mib che ondeggia sulla paritaà(+0,07% a 34.267 punti). A tenere a galla il listino gli slanci di Leonardo (+3,3%) e delle banche dopo le trimestrali. In luce in particolare Mps (+1,05%) , Fineco ...

La Borsa di Milano (+0,75%) chiude in rialzo, in linea con gli altri listini europei, mentre proseguono le trimestrali. A Piazza Affari volano Campari (+6,8%), con gli analisti che vedono risultati resilienti, e Unicredit (+3,6%) che batte le stime ...