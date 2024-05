Borsa | Milano cauta sulla parità - bene Leonardo e le banche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Piazza Affari all'insegna della cautela con il Ftse Mib che ondeggiaparitaà(+0,07% a 34.267 punti). A tenere a galla il listino gli slanci di(+3,3%) e delledopo le trimestrali. In luce in particolare Mps (+1,05%) , Fineco (+1,28%) e Bper (+1,03%) che diffonde oggi i conti. Tra gli altri passo deciso per Recordati (+1,68%), Iveco (+1,3%) e Nexi (+1,23%). Sul fronte opposto Stellantis (-1,1%), Campari (-0,99%), Ferrari (-0,9%). Lo spread tra Btp e Bund risale e si avvicina ai 134 punti. Incremento anche per i rendimenti con il decennale italiano al 3,77%.