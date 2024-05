Berrettini si ritira dagli Internazionali - Non sono pronto

(Di mercoledì 8 maggio 2024) AGI - "triste di comunicare che non parteciperò aglid'Italia. None col mio team abbiamo deciso di non rischiare. Lo comunico in conferenza e non suoi social per rispetto dei giornalisti". Con la voce commossa Matteocomunica che non giocherà a Roma. "Cosa mi sento? È difficile da spiegare - dice il tennista romano - è la sensazione che potrebbe succedere qualcosa perché non. Ho preso tanti medicinali e credo che il mio fisico sia debilitato e non sia in grado di giocare per tante ore. Se non ho la possibilità di giocare fino in fondo non è giusto che scenda in campo - aggiunge - la cosa buona è che non ho nulla di rotto, ma c'è tanta tristezza.tre anni che questo torneo mi sfugge". Quando ...

