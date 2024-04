Aviaria nell’uomo in Usa | i dubbi sul latte crudo “Virus mutato | si adatta ai mammiferi”

(Di giovedì 4 aprile 2024) Roma, 4 aprile 2024 – Tiene banco il caso dell’uomo contagiato da influenzain Usa. Le autorità americane sono in allarme dopo che le analisi di laboratorio hanno confermato la presenza delH5N1 in un lavoratore del settore lattiero-caseario che aveva avuto contatti con bovini infetti in Texas. E mentre si mette sotto la lente la mutazione dell’agente patogeno che ha portato alla trasmissione ai, scatta l’allarme per il: l’infezionesembra concentrata nel tessuto mammario delle mucche. 20060211 - ROMA - CRO -: STORACE, CONFERMATI CASI DA CENTRO PADOVA. Un ricercatore dell' Istituto Zooprofilattico di Padova esegue esami su un volatile . Franco Tanel Ansa -cd La mutazione I Centers for Disease Control and ...

