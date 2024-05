AstraZeneca ritira il vaccino - è caos | Cosa ci hanno iniettato?

(Di mercoledì 8 maggio 2024)sempre più nel. L’azienda farmaceutica ha iniziato are il suocontro il Covid dal mercato. Andiamo a vedere il motivo. Dopo l’ammissione legata alle correlazioni con sindromi da trombosi con trombocitopenia delle scorse settimane, ed il ritiro dell’autorizzazione del proprionella Comunità Europea,compie un nuovo, clamoroso passo, destinato a creare dubbi e perplessità: il colosso farmaceutico ha infatti iniziato il ritiro mondiale del suocontro il Covid-19. Ufficialmente a causa di un “surplus di vaccini aggiornati disponibili” che prendono di mira le nuove varianti del virus. Le ultime sul caso– Notizie.com – © Ansaha affermato che la decisione è ...

Ritirati i vaccini AstraZeneca, cosa sta succedendo - Ritirati i vaccini AstraZeneca, cosa sta succedendo - È una notizia che fa tremare le fondamenta della nostra sicurezza sanitaria: AstraZeneca ha annunciato oggi il ritiro mondiale del suo vaccino contro il COVID-19, Vaxzevria. Il mondo intero si chiede: ...

Astrazeneca ritira il suo vaccino - Astrazeneca ritira il suo vaccino - In gran segreto la casa farmaceutica ha chiesto all’Ema di revocare la commercializzazione del preparato anti Covid oggetto di numerose cause giudiziarie per effetti avversi anche mortali. Entro giugn ...

Protesta pro-Palestina, caos negli atenei Usa: più di duemila fermi. Biden: «Stop all’antisemitismo» - Protesta pro-Palestina, caos negli atenei Usa: più di duemila fermi. Biden: «Stop all’antisemitismo» - «Oh buon Dio!». La reporter Gina Silva non ha trattenuto l’esclamazione di allarme e sorpresa, quando ha visto che la polizia cominciava a sparare pallottole di gomma per ...