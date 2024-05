Imbecillità - idiozie | Ginevra Bompian - valanga di insulti in tv a Vannacci

(Di giovedì 2 maggio 2024)i a Prima di Domani, il talk show di Bianca Berlinguer su Rete 4, si esibisce in una serie dicontro il generaleche oggi è intervenuto a Napoli in un incontro in vista delle Europee 2024. Le sue parole sono durissime: "Il libro diè un insieme die l'hanno candidato come capolista!". Insomma secondo lain lista sarebbe una scelta sbagliata. E le parole cariche di veleno dellai arrivano proprio poche ore dopo la contestazione subita dal generale nel capoluogo campano. E lo stessoha così risposto ai contestatori: "Li ringrazio perché danno ulteriore lustro e importanza a questo evento. Invito queste ...

Il generale Roberto Vannacci si racconta in un'intervista al Corriere. Il militare finito sotto inchiesta e sospeso per 11 mesi con stipendio dimezzato ha deciso di raccontare alcuni retroscena della sua vita privata ma anche della sua carriera. Come di quella volta in cui rischiò di morire: "A ... Continua a leggere>>

vannacci a Napoli, accolto da manifestanti con glitter e sex toys: “Lungomare blindato per permettere ai fascisti di parlare. Assurdo” - Glitter, sex toys e palloncini colorati. Così è stato accolto a Napoli Roberto vannacci, in città per presentare il suo ultimo libro. A contestare il candidato della Lega alle prossime elezioni ... Continua a leggere>>

Tensioni a Napoli per l’arrivo di vannacci, gli studenti in protesta tentano di superare la polizia in tenuta antisommossa – Video - Momenti di tensione a Napoli durante la manifestazione organizzata dalla rete studentesca partenopea contro il candidato della Lega Roberto vannacci in città per presentare il suo ultimo libro. Circa ... Continua a leggere>>

L'arroganza di una destra che sfotte i lavoratori in festa - Dopo dopo aver passato il 25 aprile ad insultare gli antifascisti, è contro i lavoratori in festa che Giorgio La Porta scrive: Chissà se il post è stato pensato per far apparire vannacci come un ... Continua a leggere>>