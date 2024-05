Toti? Forse alle 3 di notte era appena andato a dormire | Ginevra Bompiani indigna Parenzo e Mulè

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Già colpevole, già condannato., scrittrice, intellettuale di ultra-sinistra e candidata con Pace Terra Dignità di Michele Santoroprossime elezioni europee di giugno, ha già emesso la sentenza del tribunale (pardon, salotto) radical chic contro Giovanni. dal salotto televisivo di L'aria che tira su La7. Il governatore della Liguria è da questa mattina agli arresti domiciliari insieme al suo capo di gabinetto e vari importanti manager e imprenditori genovesi per una maxi-inchiesta di corruzione elettorale partita nel 2020 e conclusasi, come fatto notare dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, "a 20 giorni dal voto". "Sono perplesso - commenterà qualche minuto dopo il ministro della Difesa Guido Crosetto, in collegamento sempre con David-, quei ...