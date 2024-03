Barbara Alberti e Ginevra Bompiani lanciano lo sciopero mondiale contro la guerra | di cosa si tratta

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 18 marzo 2024), scrittrice, opinionista e giornalista, e, editrice, hanno avanzato la proposta di unoproduttivo di 24 ore su scala, per protestarele atroci guerre attualmente in atto. L’appello è disponibile, in varie lingue, sul sito di Assemblea per la Pace. Al momento in cui scriviamo, più di 7000 persone hanno sottoscritto l’appello; tra i firmatari più noti segnaliamo Luca Guadagnino, Margherita Buy, Virginia Raffaele e Jorit. Di seguito vi proponiamo il testo integrale dell’appello, che chiama a 24 ore di cessazione totale della produzione, come segnale estremo per spingere alla risoluzione dei conflitti. “Ci rivolgiamo a chi ha milioni di contatti con il mondo, a un movimento, una rete, un hacker che abbia a cuore la ...