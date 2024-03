Vela | Germani-Bertuzzi continuano a sognare una medaglia dopo 8 regate ai Mondiali 49erFX!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 7 marzo 2024) Janae Giorgiain grande e concludono la prima fase delle qualificazioni (le Qualifying Series) in piena zona podio ai Campionati2024 dei doppi acrobatici olimpici 49er e, in corso di svolgimento a Lanzarote (Isole Canarie, Spagna). La terza giornata della rassegna iridata è andata in archivio positivamente per gli organizzatori, che sono riusciti a portare a termine tutte lein programma (4 al femminile, 3 al maschile) grazie a condizioni meteo regolari., argento europeo in carica, hanno disputato un day-3 entusiasmante con uno score in crescendo di 12-2-4-2 nella flotta gialla, salendo al terzo posto della classifica generale con 30 punti netti, a -10 ...