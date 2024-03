Vela | Pianosi al vertice dopo otto regate agli Europei 2024 | Pescetto in top 14 in campo femminile

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Prosegue nel migliore dei modi l’avventura di Riccardoai Campionatidi Formula Kite, rassegna quest’anno in scena in quel di Los Alcázares, in Spagna. L’azzurro infatti nelle cinquesvoltesi quest’oggi è rimasto ai vertici della classifica, accomodandosi al secondo posto provvisorio (il primo europeo). Il detentore del titolo continentale nello specifico ha terminato la quarta regata al primo posto, per poi piazzarsi al secondo, al terzo e di nuovo al primo in quelle successive arrivando a quota 8 punti netti. Meglio disolo l’atleta del Singapore di Maimilian Meeder, oggi artefice di un percorso netto che lo ha portato ad ottenere 6 punti netti. Bene poi l’austriaco Valentin Bontus, terzo con 13 punti totali e 8 netti. Spicca poi subito fuori dalla top 10 Lorenzo ...

