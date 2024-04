Capitale della vela Mini skipper in arrivo da tutto il mondo Le regate di optimist

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 aprile 2024) I migliori giovani velisti delin regata a Marina di Carrara. A fine giugno si terranno i campionati europei classeche vedranno migliaia di sportivi impegnati tra boline, virate e manovre per guadagnarsi il titolo del prestigioso evento sportivo. Timonieri, coach, team-leader, giudici e personale addetto allo svolgimentoregata con iscrizioni che al momento vedono oltre 300 regatanti e 46 Team di cui 14 extraeuropei. I nomi dei timonieri sono ancora da individuare perché in questo periodo si stanno svolgendo inille selezioni. Selezioni che per quanto riguarda il team Italia avverranno nelle acque del Club Nautico, da venerdì 26 a domenica 28 aprile. C’è grande attesa tra i tecnici e gli allenatori dei timonieri azzurri che potranno conquistare il pass per il ...