Soldato Usa arrestato in Russia

Russia - soldato degli Stati Uniti arrestato per furto : «A Vladivostok per incontrare una donna - non era in servizio» Un sergente degli Stati Uniti di stanza in Corea del Sud è stato arrestato giovedì 2 maggio scorso a Vladivostok, in Russia, con l’accusa di condotta criminale per aver derubato una donna. Il soldato rimarrà in custodia cautelare in carcere fino ...

Guerra in Ucraina - Macron : “Se la Russia sfonda non escludo invio truppe”. Salvini : “Nessun nostro soldato in suo nome” "Non si può escludere" l’invio di truppe di terra in Ucraina . Lo dice in un’intervista all’Economist il presidente francese Emmanuel Macron. "Se i russi dovessero sfondare le linee del fronte, se ci fosse una richiesta Ucraina - cosa che oggi non ...