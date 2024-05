Russia - soldato degli Stati Uniti arrestato per furto | A Vladivostok per incontrare una donn - non era in servizio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 6 maggio 2024) Un sergentedi stanza in Corea del Sud è statogiovedì 2 maggio scorso a, in, con l’accusa di condotta criminale per aver derubato unaa. Ilrimarrà in custodia cautelare in carcere fino all’1 luglio, in attesa dell’incontro il giudice. Sulla vicenda, svelata da Nbc, è intervenuto anche il portavoce del consiglio di sicurezza nazionale John Kirby, che ha solo informato la stampa che il governo è a conoscenza del caso. Secondo Politico, la dipartimento di Stato è a tal proposito in contatto con le autorità russe. Secondo le prime informazioni diffuse dalla stampa statunitense, ilsi trovava fuorie aveva raggiunto la«di ...