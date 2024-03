Elezioni Russia | un soldato controlla il voto al seggio? Ecco cosa sappiamo

(Di domenica 17 marzo 2024) Lepresidenziali in, iniziate il 15 marzo e in corso fino al 17, vedono come favorito Vladimir Putin, come auspicato dal Cremlino dopo ingenti investimenti di propaganda. La tensione è evidente, come dimostrato da diversi video che documentano la protesta dei cittadini russi. Infatti, risultano verificati diversi gesti eclatanti come l’incendio di una cabina elettorale e l’utilizzo di inchiostro nel tentativo di invalidare le schede già depositate. Un video in particolare ha acceso un intenso dibattito, quello dove unarmato irrompe nelle cabine elettorali occupate da cittadini intenti a votare nel. Si tratta di un’intimidazione ai seggi per coloro che non esprimono la propria preferenza a Vladimir Putin? Un secondo video offrirebbe una prospettiva alternativa, ma rimangono i dubbi. In ...

