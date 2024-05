Guerra in Ucraina - Macron | Se la Russia sfonda non escludo invio truppe Salvini | Nessun nostro soldato in suo nome

(Di giovedì 2 maggio 2024) "Non si può escludere" l’didi terra in. Lo dice in un’intervista all’Economist il presidente francese Emmanuel. "Se i russi dovesserore le linee del fronte, se ci fosse una richiesta- cosa che oggi non avviene - dovremmo legittimamente porci la domanda", spiega, che aggiunge: "Escluderlo a priori non significa imparare la lezione degli ultimi...

Le forze russe sono riuscite a sfondare e a raggiungere Ocheretiny nella zona di Avdiivka, in Donetsk, mentre le difese ucraine hanno schierato le riserve per stabilizzare la situazione. «La situazione è tale che il nemico è riuscito a sfondare in questo insediamento. Una parte, sotto controllo ... Continua a leggere>>

Proiettili di gomma sui manifestanti all’università dell’Arizona. Secondo il leader di Hamas Sinwar, “la proposta di tregua a Gaza sul tavolo non è una proposta egiziana, ma una proposta israeliana sotto mentite spoglie’”. Microsoft, 2,2 miliardi di dollari in 4 anni nella AI in Malaysia Continua a leggere>>

Macron ha dichiarato al settimanale britannico l’Economist: "Se i russi dovessero sfonda re le linee del fronte , se ci fosse una richiesta Ucraina - cosa che oggi non avviene - dovremmo legittimamente porci la domanda". "Escluderlo a priori non significa imparare la lezione degli ultimi due anni", ... Continua a leggere>>

Tajani dice sì alle aziende e no agli americani. I beni russi in Europa non saranno confiscati - Se Emmanuel macron rilancia l’idea di mandare soldati europei in ucraina, l’Italia, guardando ai propri interessi economici, si muove su una retorica decisamente meno assertiva. Stamane il ministro ...

Continua a leggere>>

Il filmato mostra una “scena orribile” di Chasif Yar - Interfax ucraina con. Aggiornamento del 2 maggio, 13:40: Emmanuel macron ha riaperto il dibattito sul possibile dispiegamento di truppe di terra della NATO in ucraina Agenzia di stampa francese. Il ...

Continua a leggere>>

macron dice che se la Russia sfondasse le linee in ucraina non va escluso l'invio di truppe di terra - Emmanuel macron ha affermato all'Economist che l'invio di truppe di terra in ucraina non va escluso se Mosca dovesse "sfondare la linea del fronte" e se Kiev lo richiedesse. Emmanuel macron ha ...

Continua a leggere>>