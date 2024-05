(Di martedì 7 maggio 2024) Roma, 7 maggio 2024 – Il 2 maggio un sergente dell’esercito americano, Gordon Black, è statoine al momento è in un centro di detenzione. La notizia, che era stata data dalle reti statunitensi NBC e ABC, è stata confermata dalla portavoce dello US Army: “Le autorità russe hannoa Vladivostok un nostrosulla base di accuse di reato”. Anche la Casa Bianca ha confermato di essere a conoscenza del caso. Un mezzo americano esposto sotto gli stendardi rossi con la scritta Pobeda! (Vittoria!), Mosca, 02 maggio 2024. ANSA/ ALBERTO ZANCONATO La minaccia di Putin: "Via alle esercitazioni con armi nucleari". Xi a Parigi per mediare Il 34enne era di stanza in Corea del Sud ed era in procinto di tornare negli Stati Uniti, in Texas. Il 10 aprile si è invece recato in...

Soldato Usa arrestato in Russia per furto

