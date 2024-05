Rischio povertà o esclusione sociale per il 22,8% della popolazione - famiglie più ricche hanno reddito 5,3 volte quelle povere

(Di martedì 7 maggio 2024) Da una proiezione al 2022 degli importi mensili riferiti agli assegni familiari fruiti in precedenza, viene fuori che il 9,6% delleitaliane, pur mantenendo il diritto al beneficio, subisce una perdita economica nel passaggio alla nuova misura universale di sostegno per i figli per la modifica dei criteri di eleggibilità (-95 euro al mese in media), il 5,1% conserva livelliprestazione pressoché identici (compresi nell’intervallo ±10%), infine il restante 85,3% registra un guadagno rispetto alla situazione primariforma (+170 euro in media mensile)

Roma, 18 aprile 2024 – Rischio aumento della Tari per i cittadini. A lanciare l'allarme Anci, l'Associazione dei comuni italiani, che chiede un intervento urgente del governo per “impedire un rialzo delle Tari ffe del servizio di gestione dei ...

La diminuzione delle erogazioni dei Mutui sta mettendo in difficoltà molte famiglie Italia ne. Ecco cosa sta succedendo in Italia . Nel panorama finanziario Italia no, il settore dei Mutui ha registrato una flessione significativa nell’ultimo ...

Istat. Meno italiani a rischio povertà, ma quella estrema non concede tregue - Istat. Meno italiani a rischio povertà, ma quella estrema non concede tregue - Tredici milioni di persone in difficoltà nel 2023, 2,8 milioni in condizioni di grave deprivazione. L'aumento dell'occupazione e l'introduzione dell'assegno unico hanno avuto un effetto positivo ...

A rischio chiusura la scuola serale del "Baruffi" di Mondovì, gli studenti: "Condannati a non diplomarci" - A rischio chiusura la scuola serale del "Baruffi" di Mondovì, gli studenti: "Condannati a non diplomarci" - Gli iscritti, appoggiati dai docenti: "Nessuno di noi potrà proseguire il percorso di studi in altre sedi, a causa dei problemi di trasporto e dell'impossibilità di conciliare orari di lavoro e distan ...