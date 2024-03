Le dichiarazioni del presidente di metro politana di Napoli s.p.a. in merito alla circolazione dei treni tra Tribunale e Capodichino della Linea 1. “Il completamento del secondo tunnel di accesso ... (2anews)

Sistemi informatici bloccati per un problema alla rete questa mattina al Tribunale civile di Napoli . disagi per molti avvocati .Continua a leggere (fanpage)

«Vogliamo la giustizia, se non ci sarà faremo la rivoluzione civile». Lo ha gridato al megafono la mamma di Giovanbattista Cutolo , conosciuto da tutti come Giogiò , il 24enne ucciso il 31 agosto del ... (thesocialpost)

Droga e armi direttamente in carcere con i droni, Gratteri: "Mille euro per un microtelefono e 250 euro per una scheda" - La prima ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, è stata eseguita da personale del nucleo investigativo centrale della ...napolitoday

Operava anche nel carcere di Frosinone l’organizzazine che smistava telefonini ai detenuti - questa mattina, a Napoli, la Polizia di Stato e la Polizia Penitenziaria hanno dato esecuzione a 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di complessivi 31 destinatari. La prima ...ilpuntoamezzogiorno

Al Tribunale di Napoli sciopero dei verbalizzatori forensi: “Sostituiti da IA, a rischio 1600 famiglie” - Trascrittori, stenotipisti e fonici chiedono l'internalizzazione e proclamano lo sciopero: " L'intelligenza artificiale sta sostituendo la forza lavoro" ...fanpage