Mutui a rischio | diminuiscono le erogazioni in Italia - famiglie più colpite

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 4 maggio 2024) La diminuzione delledeista mettendo in difficoltà moltene. Ecco cosa sta succedendo in. Nel panorama finanziariono, il settore deiha registrato una flessione significativa nell’ultimo trimestre del 2023. Secondo l’analisi di Kìron Partner Spa, basata sul report di Banca d’, ledestinate all’acquisto dell’abitazione hanno mostrato un calo marcato rispetto all’anno precedente.per molte– notizie.comLe cifre parlano chiaro: nel quarto trimestre del 2023, lene hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per un totale di ...