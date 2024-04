Rischio aumento Tari per migliaia di famiglie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Roma, 18 aprile 2024 –dellaper i cittadini. A lanciare l'allarme Anci, l'Associazione dei comuni italiani, che chiede un intervento urgente del governo per “impedire un rialzo delleffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dovuto a un intreccio di difficoltà legate all'applicazione delle regole Arera e, principalmente, alla vicenda dei cosiddetti 'impianti minimi' innescata da alcune sentenze del Consiglio di Stato contro le determinazioni dell'Autorità". La sentenza In particolare, ricorda Anci, “si tratta dell'annullamento da parte del Consiglio di Stato delle prescrizioni contenute nella deliberazione Arera 363/21 con cui l'Autorità ha definito i criteri per l'individuazione degli 'impianti minimi', sulla base dei quali alcune Regioni hanno adottato le delibere in cui si ...